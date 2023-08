Bengal Crime: दुष्कर्म की कोशिश में नाबालिग लड़की की पीट-पीट कर हत्या, विरोध में बंगाल के पहाड़ी जिले बंद

सोमवार को स्कूल से लौट रही 17 साल की लड़की को 22 वर्षीय व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते हुए पीट-पीट कर मार डाला। इस सनसनीखेज वारदात के विरोध में बंगाल के पहाड़ी जिले में प्रदर्शन तेज हो गए हैं।

भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने समर्थकों के साथ शनिवार को सिलीगुड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। (ANI Photo)

