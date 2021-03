पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 27 मार्च से चुनाव शुरू होगा। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है। इस बीच भाजपा की सांसद लॉकेट बनर्जी ने एक वीडियो शेयर कर टीएमसी सांसद लॉकेट बनर्जी पर निशाना साधा है। लॉकेट चटर्जी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, ”टीएमसी महिलाओं को सशक्त बना रही है ? यह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और निवर्तमान बांकुरा विधायक हैं, जोकि टिकट नहीं मिलने की वजह से उदास हैं।” हालांकि जनसत्ता डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जहां कल्याण बनर्जी ने एक महिला विधायक का कथित तौर से गाल छुआ था।

हालांकि यह वीडियो कब का है और इसकी सत्यता कितनी है इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है? लॉकेट बनर्जी द्वारा इस वीडियो को शेयर करने के बाद कल्याण बनर्जी की सफाई भी सामने आ गई है।

कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह इनकी गंदी सोच को स्थापित करता है। वो भाई-बहन के रिश्तों के बारे में नहीं जानती हैं। आलोका पिछले 25 साल से मेरी बहन की तरह है। मैं बांकुरा से आता हूं। गंदी सोच वाली लॉकेट बनर्जी को यह जानना चाहिए। सभी को उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या कोई बंगाली एक्ट्रेस रोज वैली के गौतम कुंडू के साथ घूमती है और बाद में बंगाल भाजपा ज्वायन कर पार्टी की नेता बन जाती है।’

Tweet of Locket Chatterjee (@me_locket) establishes her dirty mind. she does not know what is the relationship between brother and sister. Aloka is like my sister for long 25 years and I belong to Bankura, dirty mind Locket Chatterjee (@me_locket) must know that. (1/2) pic.twitter.com/qf54PWuLq3

— Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) March 9, 2021