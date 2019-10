West Bengal Clash, BJP-TMC: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। राज्य में लगातार सत्ताधारी टीएमसी (TMC) और विपक्षी दल बीजेपी (BJP) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आती रहती हैं। ताजा मामला कूचबिहार के तूफानगंज का है। जहां तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दोनों दलों के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस बीच पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है पहले रात में कि बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के दफ्तर पर बमबाजी की। जिसके रिएक्शन में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। दोनों ही दलों के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है।

क्या है मामला: कूचबिहार के तूफानगंज के बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद माहौल गर्म हो गया। बीजेपी कार्यालय के बाद टीएमसी दफ्तर में भी जमकर उत्पात मचाया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। दोनों ही पार्टियों के लोग आमने-सामने आ गए। इस दौरान पुलिस ने मामले को शांत कराने के लिए जमकर लाठियां भांजी। इसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी की बाइक रैली के दौरान हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, साथ ही कई स्थानीय दुकानों पर पत्थर फेंके गए।

West Bengal: Clash broke out between Bharatiya Janata Party (BJP) and Trinamool Congress (TMC) workers in Coochbehar, earlier today. Offices of both the parties were vandalised. pic.twitter.com/fIqBy2K57h

— ANI (@ANI) October 23, 2019