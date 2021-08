Vyapam Scam: सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, आठ दोषियों को सुनाई 7-7 साल की कैद, दो बरी, जानें पूरा मामला

व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 8 दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई है। 2012 में हुए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट ने 8 दोषियों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई। इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीबीआई कोर्ट ने 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर औऱ 4 मिडिलमैन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिला किया गया था। 4 मिडिलमैन में से 2 को बरी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था।

इस घोटाले में जांच एजेंसी ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की थी। आरोपपत्र पेश होने के बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कवींद्र कमलेश, राजेश धाकड़, नवीन, विशाल, ज्योतिष, समेत 8 आरोपियों को दोषी करार दिया।

व्यापमं घोटाला 2013 में तब सामने आया था जब इंदौर पुलिस ने 2001 की पीएमटी प्रवेश से जुड़े केस में 20 नकली अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी असली अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा देने आए थे।

