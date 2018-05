VIDEO: इतना पीटा कि मर ही गई महिला, वीडियो में कैद हुई हैवानियत

इधर दिल्ली के जगतपुरी इलाके में सरेराह एक महिला की पिटाई करने का माामला सामने आया है। इस महिला की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि एक महिला जमीन पर गिरी हुई है और कुछ लोग उनकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बीच सड़क यह मारपीट काफी देर तक चलती है लेकिन कोई भी इस महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आता।हैरानी की बात यह भी है कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जिस वक्त इस महिला की पिटाई की जा रही है उस वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ है।

लोग सड़कों पर इधर-उधर जा रहे हैं लेकिन सभी तमाशबीन बने हुए हैं। इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जिस महिला की पीट-पीट कर हत्या की गई उनका नाम फरीदा है। 55 साल की फरीदा की पिटाई जमीन को लेकर चल रहे आपसी विवाद में हुई है। फरीदा और उसके घरवालों के बीच कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। (16 मई ) यानी बुधवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि फरीदा के भतीजों और उनके पति के दोनों भाइयों ने मिलकर फरीदा की पिटाई कर दी।

फरीदा को लोहे के रॉड से पीटा गया। इस मारपीट में फरीदा को गंभीर चोटें आई। बाद में उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने फरीदा के पति के भाई मूसा को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में महिला के ससुर पर भी उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट की यह पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

#WATCH: Woman brutally beaten by her brother-in-law’s sons after she intervened in an ongoing argument over a property dispute between her husband & two of his brothers. The incident took place in #Delhi‘s Jagat Puri on 16 May & the woman later succumbed to her injuries. pic.twitter.com/E70WZ6g196

