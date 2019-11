Sabrimala Temple Kerala: सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची एक महिला की आंखों में मिर्च डाल दिया गया। महिला के चेहरे पर मिर्च स्प्रे से हुए हमले का VIDEO भी सामने आया है। बड़ी हैरानी की बात है कि यह घटना केरल के कोच्चि स्थित पुलिस कमिशनर के दफ्तर के बाहर हुई है। घटना के वक्त वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल पर इस पूरी घटना का वीडियो तैयार कर लिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला के चेहरे पर अचानक एक युवक मिर्च का स्प्रे करता है। चेहरे पर हुए स्प्रे से महिला घबरा जाती है। वो इस स्प्रे से बचने की कोशिश में इधर-उधर दौड़ने लगती हैं लेकिन यह युवक लगातार उनका पीछा कर उनपर मिर्च पाउडर का स्प्रे करता है।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला का नाम बिंदू अम्मिनी है और वो पेशे से एक समाजसेविका हैं। चेहरे पर मिर्च पाउडर डाले जाने के बाद बिंदू अम्मिनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि एक्टिविस्ट बिंदू अम्मिनी के साथ दूसरी समाजसेविका त्रुप्ति देसाई और अन्य 4 महिलाएं भी अय्यपा मंदिर जाने के सिलसिले में मंगलवार को केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंची थीं।

मंदिर जाने से पहले यह सभी 6 महिलाएं कोच्चि स्थित पुलिस कमिशनर के कार्यालय में पहुंची थीं। जब 5 अन्य महिलाएं यहां वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यालय के अंदर बातचीत कर रही थीं तब ही बिंदू अम्मिनी पर कार्यालय के बाहर मिर्च पाउडर से हमला हो गया। बता दें कि इन सभी महिलाओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन्हें सुरक्षा मिले या ना मिले वो सभी मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएंगी।

Shocking visuals of pepper/ chilli spray being sprayed at Bindu Ammini outisde the commissioner office by one of the protesters . She has been moved to the hospital. Six other women including Trupti Desai inside the police commissioner’s office. #Sabarimala #Kerala @ndtv pic.twitter.com/d24chgs8b3

— Sneha Koshy (@SnehaMKoshy) November 26, 2019