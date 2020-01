हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों को कुचल दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस इसके अधार पर जांच कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार एक कार साइकिल सवार को टक्कर मारती है फिर उसके बाद एक बाइक सवार से जाकर टकराती है।

टक्कर मारकर ड्राइवर फरार हो गया: इस वीडियो में दिख रहा है कि किस प्रकार कार ड्राइवर अपना नियंत्रण कार से खो देता है और दो लोगों को टक्कर मारने के बाद चौराहे पर खड़ी पार्किंग में कारों में जाकर जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर की आवाज सुन वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आरोपी ड्राइवर आसानी से वहां से फरार हो जाता है।

#WATCH Haryana: A speeding car hits a cycle, a motorcycle and a parked car on a road in Yamuna Nagar, 5 people injured. Police have begun investigation. (11.1.20) pic.twitter.com/b52Qz3whNQ

— ANI (@ANI) January 12, 2020