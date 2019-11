सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस कुत्ते लेकर आई थी। लेकिन तब ही भीड़ में शामिल एक प्रदर्शनकारी शेर लेकर पुलिस वालों को डराने वहां पहुंच गया। इंसानों की भीड़ में जंगल के शेर के आने से वहां अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिस भी अपने कुत्तों के साथ वहां से निकल गई।

इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि यह शख्स शेर को लेकर सड़क पर आता है। शेर के गले में लोहे की चेन बंधी हुई थी। शेर को देख कर पुलिस वाले भी इधर-उधर भागने लगते हैं। इस बीच शेर वहां जोर से दहाड़ता भी है। उसकी दहाड़ सुनकर सड़क पर मौजूद लोग भी देख घबरा जाते हैं।

शेर का मालिक शेर के साथ ही घूमता है। वीडियो में जो शेर नजर आ रही है उसकी पीठ पर राष्ट्र का झंडा भी है। थोड़ी देर बाद यह शेर सड़क किनारे जाकर बैठ जाता है। शेर का मालिक भी उसके साथ वहीं बैठा हुआ था। शेर को वहां देख किसी की भी हिम्मत वहां जाने की नहीं हुई। पुलिस भी शेर के साथ बैठे इस युवक के सामने जाने से कतराने लगी।

| Protestors in #Iraq bring a lion to anti-goverment demonstration

It is believed that the lion was brought to the protests to battle police K-9 dogs used by security forces.

pic.twitter.com/wEggs9gTL5

