होटल में आए कुछ ग्राहकों ने पहले खराब खाने की शिकायत की और फिर उसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के (Bhopal) स्थित एक होटल में हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में होटल में हुई मारपीट और महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी की सभी घटनाएं कैद हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग पहले होटल के किचेन में घुसते हैं और फिर वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ पहले उनकी कहासुनी होती है।

लेकिन अचानक ही यह लोग हिंसक हो जाते हैं और फिर होटल कर्मचारियों पर हमला बोल देते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि बवाल बढ़ने के बाद दोनों ही तरफ से लात-घूंसों की बरसात होने लगती है। किचेन में खाना बनाने के लिए रखे गए बर्तनों को उठाकर एक-दूसरे पर हमला किया जाता है और किचेन में रखे कांच के बर्तनों को तोड़ा भी जाता है।

होटल के सामानों को नुकसान पहुंचा रहे युवकों का वीडियो साफ नजर आ रहा है। लेकिन मामला सिर्फ मारपीट पर भी खत्म नहीं हुआ। इन लोगों ने होटल की महिला कर्मचारी के साथ छेड़खानी भी की। महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी के बाद यह बवाल और बढ़ गया और काफी देर तक वहां मारपीट होती रही। यह पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।

देखें वीडियो:

#WATCH Madhya Pradesh: Scuffle broke out between customers & staff at a restaurant in Bhopal, allegedly after customers complained of poor quality food at the restaurant. (28.10.2019) pic.twitter.com/9w5HptMk1o

— ANI (@ANI) October 30, 2019