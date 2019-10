VIDEO: ‘तमंचे पर डिस्को’ कर रहा था शख्स, पुलिस ने लिया यह ऐक्शन

दिनदहाड़े सड़क पर उतरकर ‘तमंचे पर डिस्को’ पर डिस्को करना इस शख्स को काफी भारी पड़ गया है। इस शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसपर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि ब्लू जैकेट पहने यह शख्स हाथ में तमंचा लेकर लहरा रहा है। वो गाने के धुन पर बंदूक के साथ थोड़ी देर नाचता है फिर वहां से चला जाता है। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद हैं।

जानकारी के मुताबिक यह वीडियो उत्तर प्रदेश के दादरी का है। शादी समारोह में शरीक होने आय़ा यह शख्स यहां हाथ में बंदूक लेकर डांस करता नजर आ रहा था जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के जरिए उसे पकड़ लिया है। एक पत्रकार ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए नोएडा पुलिस को टैग किया था।

इस पत्रकार ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ‘ग्रेटर नोएडा: एक व्यक्ति तमंचे पे डिस्को करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये दादरी/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का है।

इस शख्स को गिरप्तार करने के बाद एसएसपी नोएडा ने पत्रकार को रिप्लाई करते हुए लिखा कि ‘एसएचओ दादरी ने उसे गिऱप्तार कर लिया है।’ आपको बता दें कि इस तरह सरेआम हाथों मे तमंचा लेकर लहराना कई लोगों के बीच स्टेट्स सिंबल भी है।

He has been arrested by SHO Dadri ! @dgpup @Uppolice @adgzonemeerut @igrangemeerut @noidapolice https://t.co/s0SO7RP792

— SSP NOIDA (@sspnoida) October 9, 2019