उत्तर प्रदेश में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं? यह वीडियो देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। शामली जिले के कैराना में बदमाशों ने दिनदहाड़े 22 साल के एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

कैमरे की फुटेज हैरान करने वाली है। वीडियो में नजर आ रहा है कि करीब 8-10 लोग एक युवक पर हमला बोल देते हैं। युवक की पहचान विक्की के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो 23 अक्टूबर का है। इस हमले के 5 दिनों बाद युवक की मौत हो गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लड़कों का झुंड उसपर चाकू से हमला करता है और फिर वो तड़पने लगता है।

इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जो अब तक सामने आ पाई है उसके मुताबिक विक्की पर यह हमला दिनदहाड़े कॉलेज की गेट के बाहर किया गया है। दरअसल हमलावरों में से कुछ युवक विक्की की बहन से छेड़खानी कर रहे थे जिसका विरोध विक्की ने किया था जिसके बाद बेखौफ अपराधियों ने उसे छूरा घोंप दिया। बताया जा रहा है कि यह बदमाश विक्की की बहन के साथ पिछले कई दिनों से छेड़खानी कर रहे थे और उसने जब विरोध किया तो धारदार हथियार से उसके पेट में जबरदस्त वार किया गया।

वीडियो में नजर आ रहा है कि चाकू मारने के बाद सभी बदमाश वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जख्मी हालत में भी विक्की उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करता है। विक्की पर हमले के बाद सभी बदमाश मोटरसाइकिल से वहां से फरार हो जाते हैं। (VIDEO नीचे देखें)

#Breaking | Uttar Pradesh: Watch SHOCKING visuals from Kairana of a youth getting stabbed to death by molesters outside the college gate for protesting against them harassing his sister.

TIMES NOW’s Prashant with more details. Listen in. | #KairanaBraveheartKilled pic.twitter.com/TSIHMRE3M3

— TIMES NOW (@TimesNow) October 29, 2019