ग्रेटर नोएडा में Eastern Peripheral Expressway पर एक टोल कर्मचारी की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि टोल कर्मचारी अकबरपुल टोल प्लाजा पर तैनात इस टोल कर्मचारी ने किसी वाहन चालक से टोल के पैसे चुकाने को कहा था जिसके बाद उसकी पिटाई की गई है।

इस टोल कर्मचारी को जमीन पर लेटा कर पीटा गया है और सरेआम इस गुंडई का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि टोल पर एक काले रंग की कार खड़ी है और उसमें से 3-4 लोग उतरते हैं। यह भी नजर आ रहा है कि उसी समय एक स्कूटी पर सवार होकर 3 अन्य लोग भी वहां पहुंचते हैं।

अचानक यह सभी Eastern Peripheral Expressway पर बनाए गए टोल प्लाजा के दफ्तर के कर्मचारी को खींच कर उसके केबिन से उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। करीब 7-8 लोग इस कर्मचारी के साथ शुरू में हाथापाई करते हैं और फिर उसे जमीन पर गिरा देते हैं।

जमीन पर गिराने के बाद इस कर्मचारी को लात और घूंसों से पीटा जाता है। काफी देर तक इस कर्मचारी की दिनदहाड़े पिटाई की जाती है और कोई पुलिसकर्मी आसपास नजर नहीं आता है। इतना ही नहीं एक्सप्रेव पर टोल प्लाजा के पास से उस वक्त कुछ अन्य गाड़ियां भी गुजरती हुई इस वीडियो में नजर आ रही हैं। लेकिन कोई भी टोल कर्मचारी को इन लोगों के चंगुल से बचाने की कोशिश नहीं करता है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि काफी देर तक टोल प्लाजा के स्टाफ के साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद यह लोग अपनी काले रंग की गाड़ी को बैक करते हैं और फिर उसमें बैठ कर आराम से निकल जाते हैं।

#WATCH Greater Noida: An employee at Akbarpur toll plaza on Eastern Peripheral Expressway beaten up allegedly after he asked some people to pay the toll. (14.07.20) pic.twitter.com/B3NxM4EdiY

— ANI UP (@ANINewsUP) July 15, 2020