प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोगों ने अपने घरों में रहकर रविवार (5 अप्रैल, 2020) को दीये जलाए ताकि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग में हम सभी अपनी एकजुटता दिखा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सभी नियम-कानूनों और पीएम मोदी के निर्देशों को ताक पर ऱखकर इस दिन अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए।

हैदराबाद के गोसामहल विधानसभा सीट से विधायक राजा सिंह अपने समर्थकों के साथ रविवार की रात सड़क पर उतर गए। भाजपा विधायक की इस करनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह हाथ में मशाल लेकर एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। सड़क पर वो आगे-आगे चल रहे हैं और उनके समर्थक भी हाथों में मशाल लेकर उनके पीछे चल रहे हैं।

इस दौरान यह लोग ‘ गो बैक…गो बैक, चाइनीज वायरस गो बैक’ के नारे भी लगा रहे हैं। विधायक तथा उनके समर्थक सोशल डिस्टेन्सिंग की धज्जियां उड़ा कर बिल्कुल आसापास की खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ताली-थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों के लिए समर्थन दिखाने को कहा था तब भी कुछ लोग झुंड बनाकर सड़क पर उतर आए थे।

उस वक्त पुलिस ने कई लोगों पर कार्रवाई भी की थी। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं।

Sequel to Go Corona Go is here. “Chinese Virus Go Back” Ft. Raja Singh, BJP MLA from Goshamahal, Hyderabad #9बजे9मिनट pic.twitter.com/lxuQbGYflG

— No Show Rajneesh (@GochiwaleGuruji) April 5, 2020