VIDEO: अध्यक्ष के चुनाव में भिड़े कांग्रेसी, एक दूसरे को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा है। दिनदहाड़े हुई इस मारपीट का एक वीडियो (Video) भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर लात-घूंसे और थप्पड़ चला रहे हैं। यहां पर हर तरफ अफरातफरी का माहौल है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले इस मारपीट को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफी देर तक यहां हंगामा चलता रहता है।

जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा था। इस दौरान किसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा शुरू हो गया और नौबत मारपीट की आ गई। इस मारपीट को शांत कराने में पुलिस वाले के पसीने छूट गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथापाई से रोकने के लिए पुलिस वाले भी उनके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं।

आपको बता दें कि जिले में पिछले दो चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। जिला पंचायत के सभी 21 क्षेत्रों में घमासान की स्थिति बनी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद यहां ओबीसी के लिए आरक्षित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुई इस मारपीट के बाद अब तक एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है।

छत्तीसगढ़ के 27 जिला पंचायतों में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। जिला पंचायतों में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने लोगों को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए गुणा-भाग लगा रहे हैं।

#WATCH Chhattisgarh: A clash breaks out between two groups of Congress workers during election for Zila Panchayat President in Baloda Bazar-Bhatapara district. (Note – strong language) pic.twitter.com/wsM2jetvaD

— ANI (@ANI) February 14, 2020