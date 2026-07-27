वाराणसी के पांडेपुर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, यहां एक प्राइवेट स्कूल में पांच साल के एक बच्चे के पैंट में पेशाब कर देने से नाराज एक महिला टीचर ने उसके “निजी अंग” को कथित तौर पर गर्म चाकू से जला दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक शिक्षिका, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पिता ने क्या बताया?

अधिवक्ता केसरी जायसवाल ने बताया कि एक ‘प्ले’ स्कूल में नर्सरी का छात्र उनका पांच वर्षीय बेटा सरीन 24 जुलाई को रोज की तरह स्कूल गया था एवं घर लौटने पर उसने अपने “निजी अंग” में दर्द की शिकायत की तथा जब मां ने जांच की तो छाले पड़े मिले। उन्होंने कहा कि पूछने पर बच्चों ने बताया कि बाथरूम जाने के लिए सरीन ने शिक्षिका प्रीति कुशवाहा से अनुमति मांगी थी, लेकिन मना कर दिया गया।

शिक्षिका पर लगा आरोप

जायसवाल के अनुसार इसके बाद बच्चे ने पैंट में ही पेशाब कर दिया, जिससे गुस्साई शिक्षिका उसे दूसरे कमरे में ले गई और वहां गैस चूल्हे पर चाकू गर्म कर बच्चे के ‘निजी अंग’ को जला दिया। जायसवाल ने बताया कि 25 जुलाई को वह पत्नी और बच्चे के साथ स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य एवं प्रबंधन से शिकायत की।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि स्कूल पक्ष ने कार्रवाई करने के बजाय कहा कि “जो करना है कर लीजिए।” इसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। लालपुर-पांडेयपुर थाने ने बताया कि तहरीर के आधार पर शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(1) (चाकू, आग अन्य खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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