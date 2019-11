उत्तराखंड के हरिद्वार से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जहां एक कव्वाली प्रोग्राम के दौरान में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद जमकर कुर्सियां चलीं। लोगों ने एक दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, इसमें कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें दो गुट एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां बरसा रहे हैं। साथ ही हुड़दंग कर रहे लोगों को लाठियां भांजकर पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की।

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते सोमवार की रात को हरिद्वार के कैथवाड़ इलाके में कव्वाली के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें बैठने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और मौके पर हंगामा हो गया। कव्वाली शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां चलीं। जिसके बाद हुड़दंग कर रहे युवाओं के गुटों को लाठियां भांजकर पुलिस द्वारा अलग थलग किया गया।

#WATCH People hurled chairs at one another at a Qawwali event in Haridwar last night, after a fight broke out reportedly over seating arrangements. No injuries reported. #Uttarakhand pic.twitter.com/OoOSMF2OhQ

— ANI (@ANI) November 19, 2019