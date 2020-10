यूपी: कांग्रेस नेताओं ने महिला नेत्री को पीटा, वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा – महिला सशक्तिकरण का नमूना

उत्तर प्रदेश की देवरिया सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिये जाने पर खूब बवाल हुआ है। पार्टी की ही एक महिला नेता ने पार्टी दफ्तर में ही इसपर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद तो वहां जमकर मारपीट होने लगता है। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि पुरुष कांग्रेस नेताओं से घिरी महिला नेत्री से जमकर मारपीट होती है। काफी देर तक पार्टी कार्यालय में हंगामा मचा रहता है।

यह वीडियो वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। महेश गौतम नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ‘इस पर अभिसार शर्मा और आशुतोष झा जी का कमेंट मिले तो जरुर शेयर करें।’ एक अन्य यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘मेरे घर वालों ने ये वीडियो अभी इंडिया टीवी पर देखा और कहां की कांग्रेस अब टपोरी और ओछी राजनीति वाले लुक्खे लोगों की पार्टी हो गई है और अच्छा है कि ऐसी पार्टी सरकार में नहीं है ।मेरा देश बदल रहा है’

O Teri, no independent feminist Journalists Tweeted about Congress leaders beating up a woman for demanding election tickets!!! pic.twitter.com/ORARD9Nd8X

— Mihir Jha (@MihirkJha) October 10, 2020