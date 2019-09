New Traffic Rules: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक के कागज दिखाने को लेकर यूपी पुलिस के दो जवानों द्वारा एक शख्स की बुरी तरह पिटाई करने के मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में खेसरहा थाने के थानाध्यक्ष रामाशीष यादव को सस्पेंड करने के साथ ही मारपीट करने वाले एसआई (SI) वीरेंद्र मिश्रा और आरक्षी महेंद्र प्रसाद पर धारा 307 के तहत केस चलाए जाने की खबर है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के बाद वाहन चेकिंग के दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। लेकिन इस बीच सिद्धार्थनगर से चेकिंग के नाम पर स्थानीय पुलिस का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक मासूम बच्चे के सामने उसके चाचा को सड़क पर लिटाकर बेरहमी से पीटा गया।

National Hindi News 14 Sep 2019 LIVE Updates: दिन भर की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेकिंग के दौरान एक शख्स गाड़ी के कागज साथ नहीं लिए हुआ था, जिसको लेकर युवक की सब-इन्स्पेक्टर वीरेंद्र मिश्र और हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र प्रसाद से बहस हो गई। इसके बाद गुस्साए पुलिसवालों ने युवक की बीच सड़क ही जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान युवक के साथ मौजूद उसका मासूम भतीजा पुलिस वालों से उसके चाचा को माफ़ करने की अपील करता रहा। लेकिन पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार युवक को पीटते रहे। लेकिन इस बीच किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

#WATCH: Man thrashed by two police personnel in Siddharthnagar over alleged traffic violation. UP Police have taken cognisance of the incident and suspended the two police personnel. (Viral video) pic.twitter.com/0dWvnSV0lL

— ANI UP (@ANINewsUP) September 13, 2019