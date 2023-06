Uttar Pradesh: सात पुलिसकर्मी बर्खास्त, गुजरात के कारोबारी से एक करोड़ चालीस लाख की लूट में थे शामिल

इससे दो दिन पहले औरैया जिले में बांदा के एक व्यवसायी के अपहरण और लूट में कथित संलिप्तता के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने 31 मई को वाराणसी जिले के भेलूपुर इलाके में गुजरात के एक व्यवसायी के कर्मचारी से 1.40 करोड़ रुपये लूटने के आरोप में सात पुलिसकर्मियों को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे दो दिन पहले औरैया जिले में बांदा के एक व्यवसायी के अपहरण और लूट में कथित संलिप्तता के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कौन हैं सेवा से बर्खास्त किए गए सात पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त किए गए सात पुलिसकर्मियों में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर और तीन सब-इंस्पेक्टर हैं। इनमें एसएचओ रमाकांत दुबे, सब-इंस्पेक्टर सुशील कुमार, महेश कुमार उत्कर्ष चतुर्वेदी, कांस्टेबल महेंद्र कुमार पटेल, कपिल देव पांडे और शिवचंद शामिल हैं। सभी वाराणसी जिले के भेलूपुर थाने में तैनात थे। जबकि पुलिस ने कहा कि 1.40 करोड़ रुपये की डकैती के मामले में उनकी जांच अभी भी जारी है और उन्होंने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अभी तक सात बर्खास्त पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज नहीं किया है। पहले निलंबित किए गए थे, जांच के बाद बर्खास्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (वाराणसी) संतोष कुमार सिंह ने कहा, “सात पुलिसकर्मियों को शुरू में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था और बाद में जांच के दौरान वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए। उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लूट के मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या है लूट का पूरा मामला वाराणसी पुलिस ने 31 मई को भेलूपुर इलाके में एक लावारिस कार से 92.94 लाख रुपये नकद बरामद करने का दावा किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए घटना की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 27 मई को भेलूपुर में किराए के फ्लैट में रह रहे गुजरात के एक व्यवसायी के कर्मचारी को लूट लिया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने गुजरात के व्यवसायी और उसके कर्मचारियों से संपर्क किया, जिन्होंने पुष्टि की कि बरामद नकदी 27 मई को किराए के फ्लैट से लूटे गए पैसे का हिस्सा थी।

