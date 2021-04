नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस या तू-तू-मैं-मैं होने की खबरें अक्सर मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी एक बार ऐसा वाकया पेश आया था। नाराज अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारी की क्लास लगा दी थी। घटना पिछले साल फरवरी के महीने की है।

उस वक्त समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करने के दौरान अचानक एक शख्स उनकी मंच के नीचे आ कर ‘जयश्री राम’ के नारे लगाने लगा। युवक की इस हरकत को देख कर अखिलेश यादव काफी नाराज हो गये थे।

नाराज अखिलेश यादव ने उस वक्त मंच के नीचे मौजूद एक पुलिस अधिकारी को जमकर डांट भी पिलाई थी। अखिलेश यादव ने मंच से ही पुलिस अधिकारी से कहा था कि ‘क्यों हैं, क्या हैं आप? ये आ कैसे गया यहां पर? आपकी सुरक्षा में यह कैसे आ सकता है अंदर..क्या कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे थे..कप्तान साहब को घर पर लेकर आईए आप।’ पुलिस अधिकारी पर नाराज हो रहे अखिलेश यादव का वीडियो भी सामने आया था।

बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद सपा कार्यकर्ताओं ने उस युवक को पकड़ लिया था और उसे बाहर ले गए थे। बाद में सपा प्रमुख ने इस रैली में आरोप लगाया था कि उन्‍हें ‘बीजेपी के लोगों’ से खतरा है। उन्‍होंने यह भी कहा था कि उन्‍हें दो दिनों पहले ही बीजेपी के एक नेता से धमकी मिली थी।

#WATCH Uttar Pradesh: Samajwadi Party President Akhilesh Yadav scolds a police officer after a man went near the dais and chanted ‘Jai Shri Ram’ while he was addressing a gathering in Kannauj district today. pic.twitter.com/2XGk9kQHhh

— ANI UP (@ANINewsUP) February 15, 2020