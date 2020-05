उत्तर प्रदेश में पुलिस चौकी के अंदर युवक से डांस कराना चौकी इंचार्ज को महंगा पड़ गया है। इटावा जिले स्थित इस पुलिस चौकी के इंचार्ज को हटा दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है इस वीडियो में एक युवक पुलिस चौकी के अंदर हरियाणा की मशहूर कलाकार सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रहा है।

जिस वक्त यह युवक थाने में डांस कर रहा है उस वक्त कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद हैं। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच सपना चौधरी का गाना बजा कर इस युवक को काफी देर तक नचवाया जाता है। वीडियो में पुलिस वाले युवक का डांस देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं वो इस युवक की हौसलाअफजाई भी कर रहे हैं।

हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि युवक को पुलिस चौकी में डांस करने के लिए क्यों कहा गया? लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इस युवक को डांस करने की सजा मिली थी।

कहा जा रहा है कि इस युवक को पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पकड़ा था और फिर उसे थाने में लाकर सपना चौधरी के गाने पर डांस करने की सजा दी गई।

A police post or chowki in @etawahpolice , in the times of #Lockdown2 . Chowki incharge has been removed after this video of him and other cops making this man dance to a Sapna Chaudhary song went viral . Reason unclear , some ‘suggestions’ man had violated lockdown ! pic.twitter.com/tb0LXeMp8d

— Alok Pandey (@alok_pandey) May 3, 2020