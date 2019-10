UP Crime News, Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की हत्या शुक्रवार (18 अक्टूबर) को कर दी गई। बताया जा रहा है उन्हें लखनऊ स्थित दफ्तर में घुसकर गोली मारी गई। कमलेश तिवारी उस वक्त चर्चा में आए थे जब कुछ साल पहले उन्होंने इस्लाम के पैगम्बर पर विवादित बयान दिया था। उन पर इस मामले में मुकदमा भी चल रहा है।

यूपी के सीतापुर जिले के रहने वाले कमलेश तिवारी कई बार विवादों में आ चुके थे। वह दो बार गिरफ्तार भी हुए थे। तिवारी पर कुछ पत्रकारों को धमकाने का भी आरोप लगे थे। एक बार उन्‍होंने महात्‍मा गांधी के हत्‍यारे नाथूराम गोडसे के सम्‍मान में मंदिर बनवाने का ऐलान किया था। काशी विश्‍वनाथ मंदिर इलाके में स्‍थ‍ित एक मस्‍ज‍िद को लेकर आपत्‍त‍िजनक टिप्‍पणी के कारण भी वे चर्चा में रहे थे। कुछ साल पहले एक्टर आमिर खान की टिप्‍पणी को लेकर उन्होंने सिर कलम करने की मांग भी रखी थी।

Kamlesh Tiwari, president of “Hindu samaj party” killed in broad daylight incident in Lucknow. Was attacked by two assailants who had sneaked in a country made pistol and knife in a sweet box. @Uppolice pic.twitter.com/884lzyNoNb

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 18, 2019