Uttar Pradesh, After Masturbating In Front Of Woman Inspector Absconding: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले स्थित एक थाने में शिकायत दर्ज कराने गयी मां बेटी के सामने अश्लील हरकत करने वाले इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को 25 हजार रुपये इनाम की घोषणा की है। जी हां महिला के सामने हस्थमैथुन करने वाला इंस्पेक्टर भीष्म पाल सिंह फिलहाल फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र ने बताया कि इंस्पेक्टर भीष्म पाल सिंह को सलेमपुर थाने में तैनाती के दौरान निलंबित किया गया था। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार से फरार है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये इनाम की घोषणा की गयी है।

महिला और उसकी बेटी भटनी थाने में 22 जून को भूमि विवाद से संबंधित शिकायत दर्ज कराने गयी थीं, जहां सिंह प्रभारी के रूप में तैनात था। सिंह की अश्लील हरकतों से क्षुब्ध लडकी ने उसका वीडियो बना लिया, जो मंगलवार को वायरल हो गया। उसके बाद पीड़िता की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भटनी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

सिंह को डयूटी के दौरान कर्तव्य पालन नहीं करने के लिए 26 जून को निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि भूमि विवाद पर बातचीत करते हुए सिंह ने अश्लील हरकत शुरू कर दी, जिसका वीडियो उसकी बेटी ने बना लिया और वह वीडियो परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाया। मंगलवार को वीडियो वायरल होने पर मीडिया में इसे लेकर खबरें आयीं, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई।

इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर भीष्मपाल सिंह यादव के खिलाफ धारा 354(क)/509/166 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची थीं तब उस वक्त प्रभारी निरीक्षक भटनी भीष्मपाल सिंह यादव अपने कार्यालय में बैठे थे। वो अपनी मां के साथ थाने में पहुंची थी।

पीड़िता और उसकी मां किसी भूमि विवाद के विषय में प्रभारी निरीक्षक को बता रही थीं। जिसके बाद भीष्मपाल सिंह यादव के द्वारा बैठने के लिए कहने पर दोनों वहां रखी कुर्सी पर बैठ गईं। महिला का आरोप है कि इसके बाद भीष्म पाल सिंह उन्हें देख कर घिनौनी हरकत करने लगा जिसकी वजह से वो दहशत में आ गई थीं।

