Masturbating In Front Of Woman Complainant At The Police Station: थाने में शिकायत दर्ज कराने आई महिला को देख पुलिसवाला उनके सामने ही मास्टबेट करने लगा। यह घिनौनी वारदात उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटनी थाना की है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में यह पुलिसकर्मी महिला शिकायकर्ता के सामने हस्तमैथुन करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

करीब 3 मिनट का वीडियो वायरल: महिला के सामने अश्लील हरकत करते पुलिस वाले का जो वीडियो वायरल हुआ है वो करीब 3 मिनट का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो महिलाएं शिकायत लेकर थाने पहुंची हैं। एक महिला इंस्पेक्टर के बायीं तरफ बैठी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह पूर्व की परिचित रही होगी। वहीं, एक महिला इंस्पेक्टर के सामने बैठी है। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर भीष्म पाल यादव बायीं तरफ बैठी महिला को अश्लील इशारे करते हुए मास्टबेट कर रहा है।

पीड़िता ने बनाया वीडियो: बताया जा रहा है कि जब महिला शिकायत लेकर थाने पहुंची थीं तब उस वक्त प्रभारी निरीक्षक भटनी भीष्मपाल सिंह यादव अपने कार्यालय में बैठे थे। महिला अपनी मां के साथ थाने में पहुंची थी। पीड़िता और उसकी मां किसी भूमि विवाद के विषय में प्रभारी निरीक्षक को बता रही थीं। जिसके बाद भीष्मपाल सिंह यादव के द्वारा बैठने के लिए कहने पर दोनों वहां रखी कुर्सी पर बैठ गईं।

पीड़िता का आरोप है कि भूमि विवाद के संबंध में बात करते-करते प्रभारी निरीक्षक अश्लील हरकत करने लगे। इस दौरान युवती ने इसका वीडियो बना लिया और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाया। जिसके बाद पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने वीडियो को फारवर्ड कर दिया और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

महिला की शिकायत पर केस दर्ज: पुलिसवाले के इस हरकत को देख महिला शिकायतकर्ता दहशत में आ गईं। उन्होंने स्टेशन ऑफिसर के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया। पीड़िता की शिकायत पर भीष्मपाल सिंह यादव के खिलाफ धारा 354(क)/509/166 के तहत केस दर्ज किया गया है।

इंस्पेटर पर हुई कार्रवाई: न्यूज एजेंसी ‘ANI’ ने जानकारी दी है कि देवरिया के पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि मास्टरबेट करते हुए नजर आ रहे भीष्म पाल सिंह को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और उसपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बीते 22 जून का है जो अब सामने आया है। इसके बाद वायरल वीडियो की जांच की गई। इस मामले में 26 जून को यहां के पुलिस अधीक्षक ने भीष्म पाल सिंह को सस्पेंड कर दिया था।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो