आज बात एक ऐसी महिला आईपीएस अफसर की जिनका पंगा कभी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री से हुआ था। मंत्री ने सरेआम अफसर को डांटा था। मंत्री के इस व्यवहार को देख कर महिला आईपीएस अफसर की आंखें छलक आई थीं। बाद में इस आईपीएस अफसर ने ट्वीट कर शायरना अंदाज में अपनी बात कही थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कभी बेहद खास माने जाने वाले विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर में इस महिला अफसर से सामना हुआ था। दरअसल साल 2017 में मई के महीने में गोरखपुर जिले के कोइल्हवा गांव के बाहर कच्ची शराब के खिलाफ स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया था। सड़क को जाम मुक्त कराने के लिए वहां आईपीएस अधिकारी तथा सीओ चारू निगम गोरखनाथ उस वक्त पहुंची थीं।

जाम की खबर मिलने के बाद इस बीच मौके पर पहुंचे राधा मोहन बड़े अधिकारी से मामले पर बातचीत करने लगे। लेकिन जैसे ही अधिकारी चारु निगम ने बीच में बोलना चाहा, तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे मत बताओ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं…चुप रहो तुम…। राधा मोहन के इस व्यवहार से चारु निगम काफी आहत हुईं और उनकी मौके पर ही आंखे नम हो गईं थीं। इस दौरान नाराज लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके थे। चारू निगम से भी कुछ स्थानीय लोग उलझ गये थे। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।

इस घटना के बाद महिला आईपीएस अधिकारी ने ट्वीट कर शायरना अंदाज में अपनी बात रखी थी। एक ट्वीट करते हुए महिला अधिकारी ने कहा था कि ‘मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी न समझना, कठोरता से नहीं कोमलता से अश्क झलक गये। महिला अधिकारी हूं, तुम्हारा गुरुर न देख पायेगा, सच्चाई में है जोर इतना अपना रंग दिखलाएगा।’

#WATCH: IPS Charu Nigam broke down as BJP Gorakhpur (Urban) MLA Radha Mohan Das Agarwal kept yelling at her ‘don’t cross limits’ (May 7) pic.twitter.com/Ukmw0f3H59

— ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2017