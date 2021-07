IAS अवनीश शरण के 10वीं में आए थे सिर्फ 44 प्रतिशत नंबर? सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट तो दी ये सफाई

2009 बैच के IAS अधिकारी अवनीश शरण सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। अवनीश ट्विटर पर अक्सर अपने विचार साझा करते हैं। इसके साथ वह कई लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अवनीश शरण को लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में उनके 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर साझा किए गए थे। अवनीश अब इस तस्वीर को साझा करते हुए खुद सफाई दी है।

वायरल हो रही पोस्ट में बताया गया गया था, ‘एक लड़का जिसके 10वीं में 44.5 प्रतिशत, 12वीं में 65 प्रतिशत और ग्रेजुएशन में 60.7 प्रतिशत नंबर आए थे, अपनी मेहनत के बल पर IAS अधिकारी बन गया है। इतना ही नहीं इस छात्र ने UPSC जैसे कठिन एग्जाम में 77 रैंक प्राप्त की थी।’ इस पोस्ट में अवनीश शरण की तस्वीर भी लगी हुई थी। अब उन्होंने इस तस्वीर पर अपनी सफाई भी दी है।

अवनीश शरण ने ट्विटर पर लिखा, ‘सोशल मीडिया पर मेरे शैक्षिक प्रदर्शन से संबंधित एक पोस्ट वायरल हो रही है। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं जिसमें इस पर सत्यता देने के लिए कहा जा रहा है। हां, मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में इतने ही नंबर प्राप्त किए थे, लेकिन ये पढ़ाई नहीं करने का और खराब ग्रेड्स का बिल्कुल भी बहाना नहीं हो सकता है।’

This post related to my academic performance is being circulated in social media platforms. I have been getting hundreds of messages about the authenticity.

Yes, I got such marks in my school/ college but ‘this must not be used as an excuse to not study and poor grades.’ pic.twitter.com/QbdU9lOgmy

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 24, 2021