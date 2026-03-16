उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में पुलिस ने एक मां को अपनी ही बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को सीतापुर में पति से झगड़े के बाद एक महिला ने कथित तौर पर अपनी छह महीने की बच्ची को शारदा सहायक नहर में फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई।

यह घटना सिधौली थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में हुई। वंदना नाम की इस महिला का शनिवार दोपहर को अपने पति विपिन से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। पुलिस के अनुसार, झगड़े के बाद वंदना अपनी छह महीने की बेटी काव्या को गोद में लेकर घर से निकल गई और गांव के बाहरी इलाके में स्थित शारदा सहायक नहर की ओर चल पड़ी।

बच्ची को बचाने की कोशिशें नाकाम

पुलिस ने बताया कि महिला ने कथित तौर पर बच्ची को नहर में फेंक दिया। उसके पीछे आ रहे परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने यह घटना देख ली और बच्ची को बचाने की कोशिश में तुरंत पानी में कूद गए।

खोज अभियान में मदद के लिए दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। बच्ची मिल गई, लेकिन CHC में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि वंदना कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी।

सिधौली थाने के इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि विपिन की शिकायत के आधार पर वंदना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उसे जेल भेज दिया गया है।

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बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के अंदर छह वर्षीय बच्चे की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लवकुश के रूप में हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि परिवार ने इस हत्या के पीछे मां की भूमिका होने का आरोप लगाया है। पूरी खबर पढ़ें…