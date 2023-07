‘हमीरपुर का युवक पूरी वारदात का मास्टरमाइंड’, अतीक-अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट

मौजूदा समय में जेल में बंद तीन हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताते हुए नजदीक आकर अतीक और अशरफ की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब पुलिस उन दोनों को प्रयागराज के एक अस्पताल ले जा रही थी।

अतीक-अशरफ मर्डर केस (jansatta)

Atiq-Ashraf Murder Case: कुख्यात गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ अहमद की दोहरे हत्याकांड की जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने 15 अप्रैल को प्रयागराज में मौका-ए-वारदात से गिरफ्तार किए गए तीन हमलावरों के खिलाफ गुरुवार को अपना आरोप पत्र दायर कर दिया। हत्याओं के 90 दिनों के भीतर दायर की गई चार्जशीट हत्याओं के 90 दिनों के भीतर दायर की गई चार्जशीट का हवाला देते हुए एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि हमीरपुर का रहने वाला 23 साल का शनि सिंह उर्फ ​​पुरैनी दोनों गैंगस्टर भाइयों की हत्याओं का मास्टरमाइंड था। उसने अन्य दो आरोपियों 22 साल के लवलेश तिवारी और 18 साल के अरुण कुमार मौर्य को अपराध करने के लिए को उकसाया था। लवलेश तिवारी बांदा और अरुण कुमार मौर्य कासगंज का रहने वाला है। आईपीसी की इन धाराओं के तहत दायर किया गया आरोपपत्र अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 120-बी (आपराधिक साजिश) समेत अन्य धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। एसआईटी ने कहा कि हमलावरों की अतीक या अशरफ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और वे दोनों के “गिरोह” को खत्म करके लोकप्रिय बनना चाहते थे। वर्तमान में जेल में बंद तीन हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताते हुए नजदीक पहुंचकर अतीक और अशरफ की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब यूपी पुलिस उन दोनों को मेडकल जांच के लिए प्रयागराज के एक अस्पताल ले जा रही थी।

