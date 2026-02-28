उत्तर प्रदेश के बहराइच के रामगांव इलाके में गुरुवार रात को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत पुलिस कस्टडी में एक 55 साल के आदमी की मौत हो गई। पुलिस हिरासत में कैदी की मौत के बाद प्रसाशनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं, मृतक कैदी के परिजनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। मामला बिगड़ता देख संबंधित थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और दूसरे पुलिसवालों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज किया गया।

रेप के मामले में हिरासत में लिया गया

मृतक राकेश चंद्र श्रीवास्तव उर्फ ​​राम गोपाल, रामगांव का रहने वाला था और गोविंदपुर चौराहे पर मेडिकल स्टोर चलाते थे। उन्हें 10 साल की बच्ची से कथित छेड़छाड़ और रेप के मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक, तिवारी पुरवा के रहने वाले एक व्यक्ति ने गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई कि राम गोपाल ने 22 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और POCSO एक्ट की धारा 7/8 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी अपने भतीजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ रामगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूछताछ के दौरान बीमार पड़ गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

कस्टोडियल असॉल्ट का आरोप लगाया

हालांकि, परिवार ने कस्टोडियल असॉल्ट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि SHO गुरुसेन सिंह और कांस्टेबल पवन सिंह समेत दूसरे पुलिसवालों ने शाम करीब 6 बजे उन्हें उनकी दुकान से उठाया और बाद में रिश्तेदारों को थाने में उनसे मिलने से रोक दिया।

परिवार के मुताबिक, रात करीब 9 बजे SHO ने उन्हें बताया कि उनकी हालत बिगड़ गई है। जब उनका बेटा अनिकेत श्रीवास्तव और भतीजा आयुष थाने पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें बेहोश पाया। भतीजे ने आरोप लगाया कि पुलिस बाद में उन्हें उसी हालत में घर ले आई और चली गई। परिवार उन्हें जिला अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मौत के बाद रामगांव पुलिस थाने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आस-पास के पुलिस थानों से और फोर्स बुलानी पड़ी।

इंस्पेक्टर इंचार्ज को ट्रांसफर कर दिया

अनिकेत श्रीवास्तव की शिकायत पर, SHO और दूसरे अज्ञात पुलिसवालों के खिलाफ BNS की धारा 103(2) और 352 के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें गैर-इरादतन हत्या का आरोप भी शामिल है। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच को कोटवाली देहात थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज को ट्रांसफर कर दिया गया है।

पुलिस ने कहा कि बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और दोनों केस – एक मृतक के खिलाफ और दूसरा पुलिसवालों के खिलाफ – की जांच चल रही है। भारी पुलिस तैनात है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है।