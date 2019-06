उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जहां एक यात्री और रिक्शा चालक के बीच हुई मामूली कहासुनी के दौरान यात्री ने रिक्शा चालक पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर तान दी। बताया जा रहा है कि 5 रुपए के किराए को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया तानवानी नाम का शख्स रिक्शा लेकर मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचा था। इस दौरान जब रिक्शा चालक ने उससे 20 रुपये किराया मांगा तो वह 5 रुपए ही देने की बात कहते हुए आगे बढ़ने लगा। यह देख रिक्शा चालक भी अपनी मजदूरी के लिए अड़ गया जिसके बाद दोनों नोकझोंक होने लगी। देखते-देखते बात इतनी बढ़ गई कि शख्स ने रिक्शा चालक पके ऊपर रिवॉल्वर तान दी। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शख्स रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते, धक्का देते और गाली देते हुए दिख रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने मामले को किसी तरह शांत कराया।

Mau: A man brandished a gun at a rickshaw puller allegedly after a fight broke out between them over the rickshaw puller's wages. SP Mau, Anurag Arya says, 'We will register a case and required action will be taken.' (21-06) pic.twitter.com/pq6a6f4a7W

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2019