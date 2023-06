Delhi Airport: दिल्ली-मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी, महिला पैसेंजर की शिकायत पर दुबई जा रहा यूपी का शख्स गिरफ्तार

Delhi IGI Airport Bomb Hoax Call: दिल्ली पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार यात्री की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के निवासी अजीम खान के रूप में हुई है।

दिल्ली-मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी (File Photo Jansatta)

Delhi Mumbai Vistara Flight Bomb Threat: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली के सुरक्षा बलों ने विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली-मुंबई फ्लाइट के एक यात्री को बम की धमकी की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार यात्री की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले अजीम खान के रूप में हुई है। एक महिला पैसेंजर की शिकायत पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बम के जिक्र से फ्लाइट में हंगामा, CISF ने आरोपी को उतारा जानकारी के मुताबिक विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट संख्या यूके-941 में एक शख्स को बम का जिक्र करते हुए सुनकर महिला पैसेंजर ने फौरन फ्लाइट के क्रू मेंबर से शिकायत की। फ्लाइट में हंगामा शुरू होने पर सीआईएसएफ को इसकी सूचना दी गई। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने आरोपी को फ्लाइट से उतार लिया। सुरक्षा जांच के बाद विमान तय समय से लगभग दो घंटे के बाद उड़ान भर सका। दिल्ली से मुंबई के रास्ते दुबई जाने वाला था यूपी का शख्स दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बताया कि 7 जून को सामने आई इस घटना के बाद विमान की जांच में सुरक्षा से जुड़ी कोई खामी सामने नहीं आई। बम की बात महज अफवाह साबित हुए। जांच टीम के एक सीनियर अफसर ने बताया कि गिरफ्तार शख्स ने पूछताछ में बताया कि वह मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए दुबई जाने वाला था। उसने बताया कि फोन पर वह अपनी मां से बात कर रहा था। इसी दौरान एक महिला सह यात्री ने उसकी शिकायत कर दी। शिकायत करने वाली महिला ने छोड़ी फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट में टिकट जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स अपनी मां से कह रहा था कि सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ ने उसके बैग से नारियल निकाल लिया क्योंकि उसके बम होने का शक हुआ। वहीं, बैग में रखे गुटखा को ले जाने दिया। इन्हीं बातों के सुनकर साथ यात्रा करने वाली महिला ने अलार्म बजाकर क्रू मेंबर्स से शिकायत कर दी। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने सीआईएसएफ को मौके पर बुलाया। शिकायत करने वाली महिला यात्री विमान से उतर गई और मुंबई के लिए दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करवाया।

