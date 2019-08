देश भर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जहां अलीगढ़ के दिल्ली गेट इलाके में बीजेपी की एक स्थानीय महिला नेता फरहीन मोहसिन के पति की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला नेता बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रही थी, जिसके चलते उसके पति पर हमला हुआ है। मोहसिन ने कहा कि उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। उसे बीजेपी के सदस्यता अभियान से अलग होने की चेतावनी दी जा रही है।

बीजेपी नेता फरहीन मोहसिन का बयान: अलीगढ़ के दिल्ली गेट में एक स्थानीय महिला बीजेपी नेता फरहीन मोहसिन के पति की कथित तौर पर पिटाई का मामला सामने आया है। फरहीन ने कहा कि इलाके में पार्टी की सदस्यता अभियान में भागीदारी को लेकर उसके पति पर हमला किया गया है। बकौल फरहीन मोहसिन, “मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मुझसे अपना काम रोकने के लिए कहा गया, मेरे पति पर उसी के कारण हमला किया गया था।”

Husband of a local BJP leader beaten up in Delhi Gate, Aligarh allegedly over wife’s participation in party’s membership drive in the area. Farheen Mohsin, BJP leader says, “I’ve received death threats asking me to stop my work, my husband was attacked due to the same” (10.8.19) pic.twitter.com/n4aVYULBeW

— ANI UP (@ANINewsUP) August 10, 2019