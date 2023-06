UP Crime: उन्नाव में पत्रकार को गोली मारकर जान लेने की कोशिश, तीन महीने पहले जमीन माफिया ने दी थी धमकी

पुलिस ने उस स्थान पर गोलियों के खोखे बरामद किए हैं जहां मन्नू अवस्थी को गोली मारी गई थी। पुलिस ने कहा कि वे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए घायल मन्नू के परिवार की ओर से शिकायत का इंतजार कर रहे हैं।

मन्नू अवस्थी ने मार्च, 2023 में उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायत सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भू-माफिया के कथित चार सदस्यों से उनकी जान को खतरा है। (Express Photo)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक पत्रकार को शनिवार रात करीब 10 बजे गोली मार दी गई। 25 साल के स्वतंत्र पत्रकार मन्नू अवस्थी ने तीन महीने पहले भू-माफिया के लोगों की ओर से जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत की थी। कानपुर के अस्पताल में भर्ती घायल पत्रकार की हालत रविवार सुबह को स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्नाव से कानपुर रेफर किए गए घायल पत्रकार, फिलहाल हालत स्थिर जानकारी के मुताबिक उन्नाव में पत्रकार मन्नू अवस्थी कोटवाल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत एक इलाके में अपने स्कूटर की सवारी कर रहे थे। अचानक हुई गोलीबारी में उनके दाहिने कंधे में गोली लगी और वह स्कूटर से गिर पड़े। घायल हालत में अवस्थी को जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक इलाज के बाद वहां से उन्हें कानपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रविवार सुबह तक वह बेहोश थे। हालांकि, डॉक्टर्स ने उनका हालत स्थिर बताई है। पुलिस ने उस जगह पर गोलियों के खोखे बरामद किए हैं जहां पर अवस्थी को गोली मारी गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे एफआईआर दर्ज करने के लिए अवस्थी के परिवार की ओर से शिकायत किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मौका ए वारदात पर उन्नाव एएसपी ने कहा- हम सख्त कार्रवाई करेंगे उन्नाव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शशि शेखर सिंह ने शनिवार रात को मौका ए वारदात पर ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “एक पत्रकार को गोली मार दी गई। घटनास्थल से हमने एक जिंदा कारतूस और एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस बरामद किया है। मन्नू का स्कूटर भी यहीं है। यह बंद है। हमें फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। मन्नू अवस्थी को लाला लाजपत राय अस्पताल (कानपुर के हैलट अस्पताल) रेफर किया गया है। इस मामले में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।” Also Read Mainpuri Mass Murder: भाई की शादी के बाद परिवार के चार सदस्यों और दोस्त की हत्या, नोएडा से गए कातिल ने गोली मार कर की खुदकुशी मार्च में उन्नाव एसपी समेत कई अधिकारियों से की गई थी शिकायत मन्नू अवस्थी ने मार्च में उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायत सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भू-माफिया के कथित चार सदस्यों से उनके जीवन को खतरा है। उन्होंने अंशू गुप्ता, दीपक सिंह, फहद सिद्दीकी और गोलू सिंह की पहचान की है। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने वीडियो में कहा था कि एक बीजेपी नेता के घर पर हमले पर की गई एक खबर को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मन्नू अवस्थी ने वीडियो में क्या कहा था, किससे जताया था खतरा मन्नू अवस्थी ने वीडियो में कहा था, “मामला यह है कि भाजपा नेता विनय सिंह के घर पर हमला किया गया था… मैंने भाजपा नेता विनय सिंह पर एक समाचार रिपोर्ट की थी। जब मैंने यह खबर कवर की तो मुझे जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली अज्ञात कारें मेरा पीछा कर रही हैं। मेरे घर के बाहर लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। मैंने उन्नाव एसपी को एक शिकायत सौंपी है।” वीडियो में उन्होंने अंशू गुप्ता, दीपक सिंह, फहद सिद्दीकी और गोलू सिंह का नाम लिया है। उन्होंने कहा था, ”मुझे फोन पर धमकी दी जा रही है… अगर मुझ पर या मेरे परिवार में किसी पर हमला हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे।” मन्नू अवस्थी की शिकायत पर कार्रवाई को लेकर क्या बोले उन्नाव एएसपी यह पूछे जाने पर कि मन्नू अवस्थी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जो शिकायत दी है उसको लेकर आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उन्नाव एएसपी शशिशेखर सिंह ने कहा, “कार्रवाई पहले भी की गई थी और अभी भी जारी है। उन्हें व्यवस्था के तहत सुरक्षा दी गई थी।” यह पूछे जाने पर कि क्या हमले के समय अवस्थी के साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे? एएसपी सिंह ने कहा, “सुरक्षाकर्मी एक अलग चीज है। उनके पास सुरक्षा थी।”

