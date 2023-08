सपा के भगवा कार्यकर्ता की संदिग्ध हालात में मौत, अखिलेश का आरोप- पीटकर हत्या, पुलिस ने बताया हार्ट अटैक, पूरा मामला

उन्नाव पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि तबियत खराब होने पर सपा नेता को अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हसनगंज सर्किल ऑफिसर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। मृतक के शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं।

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के ‘भगवा’ कार्यकर्त्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सियासत में सनसनी पैदा हो गई है। (Photo- Twitter/Akhilesh Yadav)

