Umesh Pal Murder Case: अतीक की पिस्टल से ही मारी गई थी उमेश पाल को गोली, FSL रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा

Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर की हत्या अतीक अहमद की पिस्टल से की गई थी।

उमेश पाल (Source- facebook/ @umeshpalup70)

Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस शूटआउट की एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई है। दावा किया गया है कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर की हत्या अतीक अहमद की पिस्टल से की गई थी। दरअसल, उमेश पाल के शरीर में फंसी गोलियों और घटना स्थल से बरामद खोखों की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह साफ हो गया है कि उमेश पाल की हत्या ऑटो कोल्ट पिस्टल से ही की गई थी और यह पिस्टस अतीक का बेटा असद चला रहा था। पुलिस ने अतीक और उसके भाई अशरफ को रिमांड पर लेकर जब कसारी मसारी में नाटे तिराहे के पास एक मकान में दबिश दी थी तो वहां पर कोल्ट पिस्टल छिपा कर रखी गई थी। उस वक्त पुलिस ने वह पिस्टल बरामद कर ली थी। अब एफएसएल रिपोर्ट के पाजिटिव आने से यह साफ हो गया है कि इसी पिस्टल से उमेश पाल को गोली लगी थी। गनर को भी इसी पिस्टल से गोली मारी गई थी। दरअसल, घटना स्थल से पुलिस ने खोखे, कारतूस और दो कोल्ट पिस्टल की बैलेस्टिक बरामद की थी। इसी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है। जो पिस्टल बरामद हुई थी उसका मिलान उमेश पाल और सरकारी गनर के शरीर से मिली बुलेट के बारूद और गन पाउडर के कणों से की गई है। Also Read Tamil Nadu: चेन्नई में पुलिस मुठभेड़ में दो हिस्ट्रीशीटर ढेर, 50 और 20 से अधिक मामले में थी दोनों की तलाश कोल्ड पिस्टल से मारी गई उमेश पाल को गोली FSL की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर को गोली कोल्ड पिस्टल से लगी है। यह भी जानकारी सामने आई है कि उमेश पाल को पहली गोली विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने 32 बोर की पिस्टल से मारी थी। गौरतलब है कि विजय चौधरी का इनकाउंटर हो चुका है। पुलिस ने उसके पास से भी एक पिस्टल बरामद की थी औऱ उसे भी जांच के लिए FSL भेजा गया था। सामने आई रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि विजय के पास से बरामद पिस्टल से उमेश पाल को गोली लगी थी। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि शूटर अरमान के पिस्टल से भी उमेश पाल पर फायरिंग हुई थी। फिलहाल इस केस में असद समेत चार आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है। हालांकि 5-5 लाख के इनामी शूटर-बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये तीनों अभी भी फरार चल रहे हैं। इसके अलावा इस केस की आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी गायब है। शाइस्ता पर 50 हजार का इनाम है। पुलिस को इनकी तलाश है।

