Thane Crime News: पहली बार पीरियड का दाग देख भाई ने किया छोटी बहन के कैरेक्टर पर शक, पहले किया टॉर्चर फिर कत्ल

उल्हासनगर में 30 साल के एक सुरक्षा गार्ड को अपनी 12 साल बहन की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे अपनी बहन पर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का शक था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Brother Kills Sister: महाराष्ट्र के ठाणे जिला में एक भाई के हाथों छोटी बहन के बेरहमी से पीट-पीटकर कत्ल का सनसनीखेज और शर्मनाक मामला सामने आया है। ठाणे के उल्हासनगर थाना क्षेत्र में अपनी 12 साल की छोटी बहन के कत्ल के आरोप में एक 30 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। बहन को पहली बार आए पीरियड (First Period) के खून के दाग को देखकर भाई को उस पर किसी के साथ अफेयर रखने और शारीरिक संबंध बनाने का शक था। पुलिस सूत्रों का दावा- पीरियड्स को लेकर गलतफहमी पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह बहुत संभव है कि यह एक गलतफहमी हो क्योंकि लड़की का मासिक धर्म (Period) शुरू हो गया था। लेकिन बड़े भाई ने सोचा कि उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। हालांकि उसके कुछ पड़ोसियों ने इसके पीछे उसकी पत्नी से मिली गलत जानकारी का भी जिक्र किया है। भाई के टॉर्चर से बुरी तरह से घायल छोटी बहन की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पीरियड्स के बारे में भाई को समझा नहीं सकी छोटी बहन उल्हासनगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर काड ने इस मामले में कहा कि उल्हासनगर के शांतिनगर इलाके में लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसके माता-पिता गांव में रहते हैं। कुछ दिन पहले लड़की का मासिक धर्म शुरू हुआ था और उसे खून आ रहा था। भाई ने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे और शक करने लगा कि लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हालाँकि, बच्ची को मासिक धर्म का ज्ञान नहीं था और जब भाई ने उससे खून के धब्बों के बारे में पूछा, तो वह उसे इसके बारे में समझाने में असमर्थ रही। Also Read Wisdom Teeth: सिर्फ अक्ल डाढ़ नहीं उम्र का सबूत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO में बदला निचली अदालत का फैसला, रेप का आरोपी बरी बहन के मुंह और पीठ समेत कई अंगों पर गर्म चिमटे से वार मधुकर काड ने बताया, “भाई ने अपनी छोटी बहन पर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया।” पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने बहन को तीन दिनों तक टॉर्चर किया। बहन को लात-घूंसों से पीटने के अलावा उसके मुंह, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गर्म चिमटे से भी वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। काड ने कहा कि पुलिस के सामने यह मामला तब आया जब मंगलवार को घायल लड़की को इलाज के लिए उल्हासनगर के केंद्रीय अस्पताल लाया गया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुनीत ने लड़की को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा गार्ड का काम करने वाले आरोपी भाई पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरोपी भाई को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

