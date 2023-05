London Letters: कूरियर से जब्त किए गए थे लगभग 1.5 मिलियन पाउंड, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के लिए 16 दोषी करार

मनी-लॉन्डर्स और मानव तस्करों के नेटवर्क में मास्टरमाइंड हाउंस्लो के 44 वर्षीय चरण सिंह सहित कम से कम 16 लोगों को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की जांच के बाद दोषी ठहराया गया है।

इन 16 लोगों को यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने दोषी ठहराया है। (Express Photo)

Written by Kamalpreet Kaur यूनाइटेड किंगडम में मनी-लॉन्डर्स और मानव तस्करों के नेटवर्क में मास्टरमाइंड हाउंस्लो के 44 वर्षीय चरण सिंह सहित कम से कम 16 लोगों को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) की जांच के बाद दोषी ठहराया गया है। एजेंसी को इस नतीजे तक पहुंचने में दो साल लग गए। एनसीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूके छोड़ने वाले कूरियर से लगभग 1.5 मिलियन पाउंड जब्त किए गए थे, लेकिन उड़ान विश्लेषण, दुबई में नकद घोषणाओं के सबूतों और एनसीए द्वारा जब्त की गई अन्य सामग्री से पता चला कि यह गैंग कहीं ज्यादा रकम और लोगों को ब्रिटेन से बाहर ले जाने में कामयाब रहा था।

