Ujjain Triple Murder: पालतू कुत्ते को पीटने से रोका तो पत्नी और दो बच्चे की तलवार से मारकर हत्या, कातिल ने भी की खुदकुशी

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

Ujjain Triple Murder Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पालतू कुत्ते को लेकर हुए झगड़े के बाद 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की कथित तौर पर तलवार से हमलाकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित बड़नगर इलाके के एक घर में हुई। पालतू कुत्ते को पीटने से रोका तो पत्नी और दो बच्चे की तलवार मारकर हत्या अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह परमार ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार दिलीप पवार ने शनिवार रात करीब एक बजे अपने पालतू कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी 40 साल की पत्नी गंगा, उनके 14 साल के बेटे योगेन्द्र और 17 साल की बेटी नेहा ने हस्तक्षेप किया और पवार से पालतू जानवर को अकेला छोड़ने के लिए कहा। अधिकारी ने कहा, “ इसके बाद गुस्से में आकर पवार ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की तलवार से हमला कर हत्या कर दी। उनके अन्य दो बच्चे जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग गए।” शराबी दिलीप परमार ने भी की खुदकुशी, कुछ महीनों से था बेरोजगार परमार ने बताया कि कुछ देर बाद दिलीप पवार ने किसी धारदार हथियार से कथित तौर पर खुद पर हमला कर अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारी ने कहा, “शुरुआती जांच के अनुसार, दिलीप पवार शराब पीने का आदी था। अभी हम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि जब उसने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या की तब वह नशे में था या नहीं। मामले में जांच जारी है।” उन्होंने कहा कि हालांकि, कुछ महीनों से आरोपी के पास कोई नौकरी नहीं थी। Also Read बिहार डबल मर्डर: अररिया में पत्रकार के बाद बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक और मोतिहारी में ठेकेदार की गोली मार कर हत्या पुलिस और एफएसएल की टीम ने जुटाया सबूत, पड़ोसियों से पूछताछ जांच अधिकारी ने कहा कि उसके पास एक मालवाहक वाहन था जिससे वह अपनी जीविका चलाता था, लेकिन उसने कुछ समय पहले इसे बेच दिया। परमार ने कहा, ”रविवार सुबह करीब पांच बजे सूचना मिलने के बाद हम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।” पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। Sakshi Murder Case : साहिल के हाथ में बंधा कलावा क्या कहता है, जानें क्या बोली दिल्ली पुलिस | Video

