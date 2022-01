मुंबई हॉस्पिटल में स्‍वीपर ने लगाया 2 साल के बच्‍चे को गलत इंजेक्‍शन, हुई मौत

Two year old kid dies in Mumbai hospital: मुंबई के अस्‍पताल में डॉक्‍टर और नर्स की लापरवाह के चलते दो साल के एक बच्‍चे की मौत हो गई।

गलत इंजेक्‍शन से दो साल के बच्‍चे की मौत के मामले में कुल चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है। Photo- Indian Express

