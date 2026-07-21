सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी ने सोमवार को आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी पर एक महिला प्रशिक्षु अधिकारी का पीछा करने और उनका यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

महिला आईपीएस ट्रेनी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

आधिकारिक सूत्रों ने बताया, ”उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में 30 वर्षीय महिला प्रशिक्षु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि उनके साथ प्रशिक्षण हासिल कर रहे एक अन्य आईपीएस अधिकारी ने 23 जून से ‘मैसेजिंग ऐप’ के जरिए उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजकर परेशान किया और अकादमी में उनके मित्रों के सामने उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां भी कीं।

शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि प्रशिक्षु (पुरुष) अधिकारी ने उनका किसी अन्य प्रशिक्षु अधिकारी के साथ यौन संबंध होने का झूठा आरोप लगाया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, साथ ही उन्होंने उनपर ऐसे कथित संबंध को स्वीकार करने का दबाव डाला। शिकायतकर्ता ने बताया कि 9 जुलाई को उक्त अधिकारी ने उन्हें गलत तरीके से रोका और जबरदस्ती अपने कमरे में ले गए।

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प्रशिक्षु महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनका बाल पकड़ लिया, गला घोंटने की कोशिश की, उनकी गर्दन पर चाकू रखा और कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 10 जुलाई को प्रशिक्षु (पुरुष) अधिकारी ने उनके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त अधिकारी ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्हें ब्लैकमेल करने के इरादे से उनके पति को भेज दिया।

पुलिस ने क्या दी जानकारी?

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर, 18 जुलाई को अट्टापुर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया। इसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना, यौन उत्पीड़न तथा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से इशारा करना और पीछा करना जैसे आरोप शामिल हैं।

इस बीच सोमवार को पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि जांच के तहत, वह आरोपी प्रशिक्षु अधिकारी को इस मामले में पेश होने के लिए नोटिस जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मामला दर्ज होने के बाद प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अकादमी से चले गए। वह पूर्व में आंध्र प्रदेश में कांस्टेबल रह चुके हैं।

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