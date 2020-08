‘मेरे पिता ने मुझे पीटा जान से मार देंगे’, ‘कुमकुम भाग्य’ एक्ट्रेस ने रोते हुए सुनाई आपबीती; देखें वीडियो

‘मेरे पिता ने मुझे पीटा जान से मार देंगे’, यह कहना है कि मशहूर टीवी सीरियल ‘कुमकुम भाग्य’ एक्ट्रेस तृप्ति शंखधर का। तृप्ति शंखधर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में अभिनेत्री रोती हुई नजर आ रही हैं और अपने पिता पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। वीडियो में वो कह रही हैं कि ‘हमलोग अपनी मर्जी से भागे हैं..हो सकता है कि वो पुलिस के पास जाएंगे और कहेंगे कि उसको किडनैप कर लिया है…कुछ भी कर सकते हैं वो…हमलोग अपनी मर्जी से भागे हैं क्योंकि वो बस हमें खोजना चाहते हैं और हमें मारना चाहते हैं..हमलोग अपनी मर्जी से खुद अकेले भागे हैं…’वीडियो को देखने से ऐसा लगता हैं कि तृप्ति के परिवार के कई अन्य सदस्य भी उनके साथ हैं और वो कह रहे हैं कि वो हमें मारना चाहते हैं अपने ईगो और पैसों के लिये..

एक्ट्रेस कहती हैं कि ‘मेरा नाम तृप्ति शंखधर है। मेरे पिता राम रतन शंखधर ने मुझे बाल पकड़कर बहुत पीटा है।’ अपने चोट के निशान दिखाते हुए तृप्ति कहती हैं- ‘उन्होंने मुझे मुंबई भेजा था, लेकिन अभी तक मेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है..अब वह मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं..मैं 19 साल की हूं और वह मेरी एक 28 साल के लड़के से शादी करना चाहते हैं।’

एक अन्य वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं कि ‘कृप्या कर हमारी मदद करें। यूपी पुलिस नहीं आती है…। वो कहती हैं कि ‘मुझे जान से मार देंगे…आज उन्होंने साफ कह दिया है कि वह मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे…मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है…पुलिस को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया…वह रोज सबको प्रताड़ित करते हैं…’

