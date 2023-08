UP Crime News: पेशाब पीने पर मजबूर किए गए दो नाबालिग, प्राइवेट पार्ट्स में रगड़ी हरी मिर्च, लगाए खतरनाक इंजेक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हुए खतरनाक वीडियो में नाबालिग लड़कों को जबरन हरी मिर्च खिलाने और उसे बोतल में भरे पेशाब के साथ निगलते हुए दिखाया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit: The Indian Express)

Siddhartha Nagar Crime News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नाबालिगों लड़कों पर अत्याचार का एक सनसनीखेज मामला सुर्खियों में आया है। जिले में चोरी के आरोप में दो नाबालिग लड़कों को जबरन पेशाब पिलाया गया और उनके प्राइवेट पार्ट्स में हरी मिर्च रगड़ दी गई। उन दोनों को जबरन कुछ खतरनाक इंजेक्शन लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। दोनों पीड़ित लड़के 10 और 15 साल के बताए जा रहे हैं। इस पूरी शर्मनाक वारदात का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पैसे चुराने के आरोप में बांधकर दोनों लड़कों के साथ दिल दहलाने वाला व्यवहार रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दिल दहलाने वाले वीडियो में नाबालिग लड़कों को जबरन हरी मिर्च खाने और उसे बोतल में भरे पेशाब के साथ निगलते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की एक भीड़ को उन लड़कों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा जा रहा है। भीड़ नाबालिगों को धमकाते दिख रही है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा करों वर्ना जमकर पीटा जाएगा। कथित तौर पर भीड़ ने नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया और उन पर पैसे चुराने का आरोप लगाते हुए बांध दिया। विचलित करने वाले वीडियो में जमीन पर औंधे मुंह लेटे नाबालिगों पर अत्याचार ऐसे ही एक और विचलित करने वाले वीडियो में दिखाया गया है कि दोनों नाबालिग लड़के जमीन पर औंधे मुंह लेटे हुए हैं। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं और उनकी पैंट नीचे खींची हुई है। एक आदमी उनके प्राइवेट पार्ट में हरी मिर्च रगड़ता है। दर्द से कराह रहे लड़कों को फिर पीले रंग का तरल पदार्थ से भरा इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। 4 अगस्त को शूट किया गया यह वीडियो सिद्धार्थनगर जिले के पथरा बाजार थाना क्षेत्र के कोनकटी चौराहा के पास अर्शान चिकन शॉप का बताया जा रहा है। Also Read Shraddha Murder Case: आफताब पूनावाला ने टॉयलेट में किए थे लाश के कई टुकड़े, श्रद्धा के जन्मदिन पर कोर्ट में बोले पिता विकास वालकर वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लेकर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने कहा कि उन्होंने “दो बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक कृत्य” के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने कहा कि उन्होंने नाबालिगों पर हमले में शामिल लोगों की पहचान कर ली है और उनमें से छह को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बाकी लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कौन है BKD जो Brijesh Singh का Mukhtar Ansari से भी बड़ा दुश्मन है, UP Police ने रखा, एक लाख का इनाम | Video

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram