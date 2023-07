Express Investigation: आयुष्मान भारत को दरकिनार कर टॉप सेंट्रल अस्पताल में मरीजों से ठगी, इम्प्लांट के नाम पर उगाही- डॉक्टर गिरफ्तार

सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोसर्जन को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने प्रत्यारोपण (Implant) के लिए अधिक फीस लिया और मरीजों को केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के बारे में अंधेरे में रखा।

मेरठ के लाइनमैन मोहित कुमार को काम के दौरान चोट लग गई। हालांकि वह आयुष्मान भारत के तहत छूट के योग्य हैं, फिर भी उनके परिवार ने एक प्रत्यारोपण (Implant) के लिए 80,000 रुपये का भुगतान किया। (Express photo by Gajendra Yadav)

Written by Kaunain Sheriff M , Ankita Upadhyay केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को पलीता लगाकर जरूरमंद लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का मामला बीते दिनों सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे दिल्ली के टॉप अस्पताल में इस रैकेट का शिकार होकर जान या माल का नुकसान उठाने वाले 50 से अधिक मरीजों का रिकॉर्ड एक्सप्रेस इंवेस्टिगेशन के दौरान सामने आया है। रैकेट में कथित तौर पर बड़े डॉक्टर और उसके करीबियों का नाम भी शामिल है। मेरठ के सलाहपुर गांव के लाइनमैन मोहित कुमार के परिवार से ठगी इस साल मार्च में मेरठ के सलाहपुर गांव के लाइनमैन मोहित कुमार काम के दौरान गिर गए थे। उनके परिवार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी क्योंकि इलाज के लिए उनके पास आयुष्मान भारत योजना थी। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा संचालित देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक सफदरजंग अस्पताल दिल्ली का का दौरा करने पर उन्हें 80,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वे कथित तौर पर एक न्यूरोसर्जन और उसके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे रैकेट का शिकार हो गए थे। न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी सर्जन डॉ. मनीष रावत, बना सीबीआई जांच का मुद्दा आरोपी सर्जन सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मनीष रावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और यह मामला सीबीआई जांच का विषय बन गया है। अब इसका दायरा फैलता ही जा रहा है। जांच के दौरान मेरठ के मोहित कुमार का उदाहरण कई मामलों में सामने आया है।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram