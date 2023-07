कर्नाटक से 21 लाख का टमाटर ले जा रहा था ड्राइवर, रास्ते में खराब हुई नीयत, ट्रक लेकर हुआ फरार

टमाटर (jansatta)

टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामले में 21 लाख के टमाटर ले जा रहे ड्राइवर की नीयत ऐसी खराब हुई कि वह बीच रास्ते में ट्रक लेकर फरार हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के कोलार से राजस्थान के जयपुर तक 21 लाख रुपये के टमाटर ले जा रहा एक ट्रक लापता हो गया है। पुलिस ने कहा कि न तो ड्राइवर और न ही ट्रक का पता लगा है। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि टमाटर ले जा रहे ट्रक का पता पड़ोसी महाराष्ट्र के नासिक के पास चला। कोलार नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने गाड़ी और टमाटर चुराए हैं। फिलहाल ट्रक का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल, टमाटर के बढ़ते दामों ने इसे चोरों के लिए कीमती वस्तु बना दी है। हाल के सप्ताहों में देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई है। इससे बाज़ार में टमाटरों की कमी हो गई है। यही कारण है कि टमाटर चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। Also Read छात्र ने पानी की बोतल में मिलाया यूरीन, गलती से पी गई छात्रा, दो पक्षों में तनाव, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठी चार्ज कर्नाटक के हसन जिले से 2.7 लाख रुपये के टमाटर हुए चोरी इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक के हसन जिले से 2.7 लाख रुपये के टमाटर चोरी हो गए थे। किसान ने कहा था “हमने दो एकड़ में टमाटर बोए थे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। टमाटर उगते तो थे लेकिन पकते नहीं थे। इस बार वे पके लेकिन परसों किसी ने उन्हें चुरा लिया”। किसान की पत्ती ने कहा “हमने खेत में बहुत मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मेरे पति बोल नहीं सकते। हम सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। हमने इतनी मेहनत की, अपना सारा पैसा लगा दिया लेकिन सब कुछ लूट लिया गया।” असल में बारिश के कारण भारत में सब्जियों की कमी हो गई है। जिससे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जून में कीमतें सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

