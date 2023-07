घर में टमाटर रख कर सोना किसान को पड़ा मंहगा, बेचने से पहले ही हो गए चोरी, थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

महाराष्ट्र में एक किसान के लगभग 400 किलोग्राम टमाटर चोरी हो गए।

टमाटर

टमाटरों के बारे में क्या ही कहा जाए? कई लोगों ने तो इसे खाना ही छोड़ दिया है। मध्यम वर्ग के लोगों ने तो टमाटर से दूरी ही बना ली है। इसी बीच टमाटर चोरी होने की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। जहां एक किसान के लगभग 400 किलोग्राम टमाटर चोरी हो गए। वह ताजा-ताजा इन टमाटरों को खेत से तोड़कर घर ले आया था। वह बड़ा खुश था कि इस दौर में उसके पास अच्छा-खासा टमाटर है। वह टमाटरों को बाजार में बेचने की योजना बना रहा था। वह खेत से टमाटरों को घर लेकर आया औऱ रात में सो गया। सुबह जब वह जागा तो देखा कि उसके घर से करीब 400 किलोग्राम के टमाटर गायब थे। इसके बाद उसने थाने में टमाटर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल,महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने पुलिस से संपर्क कर 400 किलोग्राम टमाटर चोरी होने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। असल में हाल के सप्ताह में पूरे देश में टमाटर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई राज्यों में टमाटर 100 रुपये से 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। किसान ने पुलिस को बताया कि इस चोरी के कारण उसे करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। Also Read एक हसीना के कई दिवाने! बॉयफ्रेंड को निपटाने के लिए देखा “क्राइम पेट्रोल”, सांप से डसवाया फिर चकमा देकर हुई फरार टमाटर की 20 पेटियां गायब पीड़ित अरुण धोमे ने पुलिस को बताया कि वह रविवार को खेत से टमाटर तोड़ने के बाद मजदूरों की मदद से उसे शिरूर तहसील में अपने घर लाया था। वह इन टमाटरों को बाजार में बेचने की योजना बना रहा था। उसने आगे कहा कि जब वह सोमवार सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि टमाटर की 20 पेटियां गायब थीं जिनका वजन 400 किलोग्राम था। इस मामले में अधिकारी ने कहा कि धोमे ने शिरूर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। थाने से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हाल ही में पुणे का एक किसान तीन करोड़ रुपये में टमाटर की 18 हजार पेटियां बेचकर चर्चा में आया था।

