पति ने सब्जी बनाते समय डाल दिए टमाटर, गुस्से से लाल हुई पत्नी चली गई घर छोड़ कर, शख्स ने लिया अजीबो-गरीब शपथ

Tomato dispute: एक पति-पत्नी में टमाटर को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई।

पति ने टमाटर न खाने की कसम ली। (Jansatta)

Tomato News: टमाटर के दाम क्या बढ़े हर दिन नई-नई कहानियां सामने आ रही हैं। नए-नए मीम्स बन रहे हैं। वैसे जिस घटना के बारे में हम बता रहे हैं वह मीम नहीं है बल्कि सच में हुई है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल का है। जहां एक पति-पत्नी में टमाटर को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। हुआं यूं था कि खाना बनाते समय पति ने सब्जी में टमाटर डाल दिए। इस बात पर पत्नी नाराज हो गईं। उसका कहना था कि इतनी मंहगाई में सब्जी में टमाटर डालने की क्या जरूरत है। पति ने बोला गलती हो गई मगर पत्नी नहीं मानी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और घर छोड़कर चली गई। इसके बाद पति मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस भी घटना के बारे में सुनकर हैरान रह गई। दरअसल, संजीव वर्मन का ढाबा है। वे पत्नी आरती वर्मन के साथ मिलकर टिफिन सेंटर भी चलाते हैं। खाना बनाते वक्त संजीव ने सब्जी में टमाटर डाल दिया जिससे पत्ती नाराज हो गईं और बेटी को लेकर अपनी बहन के घर चलीं गईं। संजीव ने पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की। वे कसम खाते रहे कि अब वे टमाटर नहीं खाएंगे। उन्होंने टमाटक ना खाने की शपथ भी ली लेकिन पत्नी नहीं मानी और घर छोड़कर चली गईं। इस मसले पर पुलिस अब दोनों के बीच सुलह कराने पर जुटी है। Also Read बेंगलुरु में टमाटर से लदा ट्रक हुआ हाईजैक, गैंग ने किसान को लगाया तीन लाख का चूना पति ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट पत्नी के घर से जाने के बाद पति ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह पत्नी की तलाश करता रहा। इधर-उधर भटकता रहा। पुलिस ने उससे पत्नी का नंबर मांगा और फोन लगाया। इसके बाद उसकी पत्नी आरती वर्मन ने फोन उठाया और बताया कि वह अपनी बहन के घर उमरिया है। इसके बाद पुलिस ने संजीव की बात पत्नी से करा दी। अब पुलिस इस कोशिश में है कि दोनों में समझौता हो जाए। हालांकि पत्नी ने यह भी संजीव शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। हालांकि संजीव का कहना है कि विवाद की वजह टमाटर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, संदीप और आरती की शादी 8 साल पहले हुई थी। अब देखना है कि आरती मानती है कि नहीं?

