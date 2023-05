Tillu Tajpuriya Murder: तिहाड़ जेल में कैसे मिले 4 चाकू? दिल्ली HC ने टिल्लू हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट के साथ जेल सुपरिटेंडेंट को किया तलब

Delhi High Court ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से कई सख्त सवाल पूछे और जमकर खिंचाई की।

पुलिस की मौजूदगी में टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करते हमलावर (ANI SCREENGRAB)

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram