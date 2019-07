बिहार के छपरा जिले के बनियापुर इलाके में भीड़ ने शुक्रवार तड़के 3 लोगों को पीट-पीटकर मार डाला। भीड़ को शक था कि तीनों लोग पशु चोरी करने आए हैं। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही तीनों की मौत हो गई थी। फिलहाल, तीनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

चोरी के शक में अंजाम दी वारदात: जानकारी के मुताबिक, इलाके में चोरी की वारदात लगातार हो रही हैं। ऐसे में गांव वाले चोरों को पकड़ने की ताक में थे। उन्होंने शुक्रवार तड़के 3 लोगों को पकड़ लिया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने तीनों लोगों से कोई पूछताछ नहीं की। सीधे उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Bihar: Three people were beaten to death by locals in Baniyapur, Saran on suspicion of cattle theft, today morning. Bodies sent for postmortem by police, investigation underway. pic.twitter.com/wNKJIYgfn5

— ANI (@ANI) July 19, 2019