Crime Against Women in UP: उत्तर प्रदेश की चित्रकूट पुलिस ने पिछले पांच महीनों में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में तीन कॉलेज शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि छात्रा के 25 वर्षीय चचेरे भाई को भी बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक (चित्रकूट) वृंदा शुक्ला ने कहा, “इस मामले में लड़की के चचेरे भाई सहित चार लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है।”

छात्रा के कॉलेज के हैं दो टीचर, बाकी दूसरे सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं

चित्रकूट के इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षकों में से दो उसी कॉलेज से हैं जहां मौजूदा समय में लड़की का नामांकन हुआ है। अन्य दूसरे सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाते हैं। पुलिस के मुताबिक, छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कॉलेज के एक शिक्षक पर उनकी बेटी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि शिक्षक उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था और कॉलेज से उसका नाम काटने की धमकी दे रहा था।

कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका की भी जांच, छात्रा का चचेरा भाई गिरफ्तार

पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में लड़की ने कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों सहित कुछ और लोगों के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने कहा कि वे कॉलेज प्रिंसिपल की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने लड़की के चचेरे भाई को तब गिरफ्तार किया जब लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसने भी कुछ मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया था।

कॉलेज के बाकी स्टाफ, लड़की के सहपाठी और दोस्तों से पुलिस पूछताछ

कॉल डिटेल की जांच से पुलिस को यह भी पता चला कि एक निजी फर्म में काम कर रहा लड़की का चचेरा भाई उसके नियमित संपर्क में था। सर्कल अधिकारी (चित्रकूट) निष्ठा उपाध्याय ने कहा, “लड़की ने अपने यौन उत्पीड़न के पीछे जो कारण बताया है, उसकी जांच की जा रही है।” पुलिस के सूत्रों ने कहा कि वे कॉलेज के अन्य स्टाफ सदस्यों और उसके सहपाठी और दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं।

कौन हैं IPS वृंदा शुक्ला, जिन्होंने सादे कपड़ों में जेल के अंदर अब्बास की पत्नी को किया गिरफ्तार ? Video