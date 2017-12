VIDEO: जान की भीख मांग रहे शख्स को मार दी थी गोली, मर्डर केस में बरी हुआ पुलिस अफसर

अमेरिका में कत्ल का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां गुरुवार को एरीजोना के एक पूर्व पुलिस ऑफिस को मर्डर के आरोप से बरी कर दिया गया है। पुलिसवाले ने पिछले साल एक शख्स को गोली मार दी थी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिसवाले का इस केस में बरी होना इसलिए सभी को हैरत में डाल रहा है क्योंकि उस दिन का वीडियो अधिकारिक रूप से रिलीज किया गया है। रिलीज की गई फुटेज में पुलिस ऑफिसर शख्स को गोली हुए मारते दिखाई दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिसवाले ने शख्स को उस वक्त गोली मारी जब वह घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था।

27 वर्षीय फिलिप मिशेल ब्रायल्सफोर्ड को साल 2016 में 26 वर्षीय डेनियल शेवर की मौत के आरोप से बरी कर कर दिया गया है। बता दें कि मृतक दो बच्चों का पिता भी था। दरअसल उस दिन टेक्सास के ला क्विंटा होटल से किसी ने फोन कर बताया कि एक शख्स ने होटल की खिड़की की तरफ गनप्वॉइंट की हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ऑफिसर फिलिप मिशेल होटल में पहुंचे थे।

Newly released body-cam footage shows the moment an ex-Arizona cop fatally shot a man begging for his life.

The former police officer was acquitted of a second-degree murder charge. https://t.co/Uf6QU007OW pic.twitter.com/3lwxZd0kVb

